Выявлены недостатки в ходе аудита в Агентстве социальных услуг Нахчывана

Сегодня под председательством руководителя Счетной палаты Азербайджана Вугара Гюльмамедова состоялось заседание коллегии ведомства.

Как сообщает Day.Az, сначала был рассмотрен "Отчет по результатам аудита использования государственных средств и государственного имущества Агентством социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики".

По итогам обсуждения было принято решение об утверждении аудиторского отчета, проведении необходимых работ с целью устранения выявленных недостатков.

Также было решено увеличить срок проведения "Аудита управления государственными средствами и другим государственным имуществом, находящимся на балансе Государственной службы по вопросам имущества и подведомственных ему структур при министерстве экономики, на соответствие правовым актам". Была утверждена программа мероприятий внешнего государственного финансового контроля "Аудит управления государственными средствами и другим государственным имуществом Управления делами Национальной академии наук Азербайджана".

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