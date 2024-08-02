TAP о влиянии работ по техобслуживанию на Южном газовом коридоре

Плановые работы по техническому обслуживанию системы транспортировки природного газа по Южному газовому коридору (ЮГК), запланированные на 5-9 августа 2024 года, пройдут на участке Upstream Трансадриатического газопровода (TAP), а не на самом трубопроводе.

Как передает Day.Az, об этом сказали в консорциуме TAP AG в ответ на запрос Trend.

"В результате вышеуказанных запланированных мероприятий по техническому обслуживанию, хотя транспортная система ТАР и ее мощность останутся полностью доступными, потоки газа, поступающие в ТАР в точке соединения Кипои, вероятно, будут сокращены и, следовательно, могут пострадать поставки по всем точкам соединения в Комотини, Неа Месимврия и Мелендуньо", - сказали в консорциуме.

В TAP AG отметили, что соседние операторы системы передачи TAP были проинформированы, и TAP опубликовал срочное сообщение для информирования рынка.

"Мы ожидаем, что нормальное функционирование возобновится после завершения запланированных работ по техническому обслуживанию", - заявили в консорциуме.

Отметим, что ранее турецкая компания BOTAS сообщила, что поставки азербайджанского газа в Турцию будут приостановлены на несколько дней из-за ремонтных работ на экспортном газопроводе.

"В связи с плановыми работами по техническому обслуживанию и ремонту экспортного газопровода, транспортирующего газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз", подача газа в национальную газораспределительную сеть Турции будет прекращена на пункте входа в Туркгезю с 31 июля по 5 августа, а также на пункте входа TANAP в Сейитгази с 5 по 9 августа", - сказали в компании.

В BOTAS заверили, что в этот период будут приняты меры для обеспечения баланса спроса и предложения в национальной газораспределительной сети Турции.

TAP - европейская часть Южного газового коридора, поставляющая 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью расширения до 20 миллиардов кубометров.