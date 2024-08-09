Fitch повысило рейтинг SOCAR до «BBB-»; прогноз «Стабильный»

Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) и приоритетный необеспеченный рейтинг Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) с "BB+" до "BBB-", передает в пятницу Day.Az со ссылкой на рейтинговое агентство.

Прогноз по долгосрочному РДЭ - "Стабильный".

"SOCAR полностью принадлежит государству, и ее рейтинг уравнивается с рейтингом Азербайджана (BBB-/Стабильный) в соответствии с критериями рейтинга Fitch Government-Related Entities (GRE). Это подкреплено государственной поддержкой, оказываемой компании в форме финансовых гарантий, денежных взносов и вливаний капитала, а также социальными функциями SOCAR и ее важностью как государственного инструмента для развития нефтегазовых проектов", - сказали в Fitch.

Как отмечается, правительство исторически оказывало значительную финансовую поддержку, такую ​​как вливания капитала и гарантии по долгам (4% долга SOCAR на конец 2023 года были гарантированы государством).

"Финансовый профиль SOCAR остается сильным благодаря благоприятным ценам на нефть и газ, ограничивающим потребность в государственной поддержке. Однако мы считаем, что в случае необходимости правительство окажет SOCAR прямую финансовую поддержку". - сказали в рейтинговом агентстве.

Fitch отмечает важную роль SOCAR в экономике Азербайджана как производителя нефти и газа и продавца нефтепродуктов на внутреннем рынке и ее участие в важных энергетических проектах, таких как Южный газовый коридор, которые имеют жизненно важное значение для стратегических интересов страны и ее энергетической безопасности.

"SOCAR также владеет акциями и представляет правительство в различных совместных предприятиях в нефтегазовой отрасли, имеющих жизненно важное значение для добычи углеводородов в стране. SOCAR является крупнейшим работодателем, налогоплательщиком и государственным инструментом развития нефтегазовой промышленности в стране", - сказали в рейтинговом агентстве.

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