Мирзиёев предложил странам Центральной Азии выступить с единых позиций на COP29 в Баку

В ходе предстоящего Климатического саммита в Азербайджане в ноябре этого года страны Центральной Азии могли бы выступить с единых позиций.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе выступления на VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Астане.

"Последствия глобального изменения климата ощущаются в каждой из наших стран. Повышение температуры, таяние ледников, паводки, засухи, пыльные бури и многие другие вызовы продолжают наносить серьезный ущерб. В ходе предстоящего Климатического саммита в Азербайджане в ноябре этого года наши страны могли бы выступить с единых позиций. Речь идет о проведении совместной презентации экологической ситуации в регионе для привлечения внимания международной общественности, фондов и донорских организаций к решению этих острых проблем, включая Аральскую катастрофу", - сказал он.

Мирзиёев отметил, что в числе новых предложений Узбекистана разработка и принятие комплексной Программы устойчивого развития Центральной Азии, Региональной стратегии рационального использования водных ресурсов трансграничных рек.

Говоря о партнерстве в энергетическом секторе, Президент Узбекистана подчеркнул, что сегодня в региональном масштабе прорабатывается ряд стратегических проектов по наращиванию генерации электроэнергии и ее экспорту в третьи страны.

"Кроме того, есть планы по развитию атомной энергетики, увеличению поставок углеводородов. Считаю, что это одно из ключевых направлений для проведения скоординированной работы в рамках регулярных встреч министров энергетики", - добавил он.

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