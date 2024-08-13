Fitch повысило рейтинг облигаций ЗАО "Южный газовый коридор"
Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте приоритетного необеспеченного еврооблигационного займа ЗАО "Южный газовый коридор" (ЮГК) до "BBB-" с "BB+", сообщает Day.Az.
Согласно данным Fitch, рейтинг евробондов ЮГК на сумму два миллиарда долларов США с погашением в 2026 году отражает безусловную, неприоритетную и безотзывную гарантию полного и своевременного погашения, предоставленную держателям нот ЮГК государством.
Отмечается, что в результате Fitch рассматривает рейтинг облигаций как равный долгосрочному РДЭ (рейтинг дефолта эмитента) Азербайджана в иностранной валюте.
Fitch также отмечает, что повышение суверенного рейтинга Азербайджана приведет к повышению рейтинга нот ЮГК.
ЗАО "Южный газовый коридор" было создано в 2014 году. 51 процент компании принадлежит министерству экономики Азербайджана, а 49 процентов - Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.
Отметим, что недавно, Fitch назвала прогнозы по добыче SOCAR.
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