Цены на нефть на мировых рынках выросли

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость октябрьского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent повысилась на 0,14% и составила $79,87 за баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в сентябре, повысилась на 0,21% и составила $77,14.

Отметим, что цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 12 августа выросла на 1,28 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 84,66 доллара за баррель.

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