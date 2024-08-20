По каким принципам реализуется "зеленая" энергия в "умных селах"?

Источник: Агентство международной информации Trend

Использование "зеленой" энергии в "умных селах" охватывает ряд инновационных подходов к защите окружающей среды и повышению энергоэффективности. Эти подходы помогают сделать села более экологически чистыми.

После освобождения азербайджанских земель началось восстановление разрушенной армянами инфраструктуры, реализация концепции "зеленой" экономики в регионе, строительство "умных сел". В качестве примера можно привести село Агалы в Зангиланском районе.

В селе все жилые дома, социальные объекты, административные здания и здания общественного питания, процесс переработки и производства сельскохозяйственной продукции обеспечены альтернативными источниками энергии. В селе Агалы применены современные градостроительные стандарты, такие как "умное" освещение улиц, строительство теплых и холодостойких экологических домов, установка солнечных батарей. В селе Агалы Зангиланского района на крышах административных зданий установлены солнечные панели общей мощностью 325 кВт и обеспечено их подключение к сети.

Кроме того, село Баш Гервенд Агдамского района также строится по проекту "умное село". В целях экономии на энергоносителях в селе будет использоваться альтернативная энергия. Село Довлетъярлы в Физули также строится в соответствии с концепцией "умное село". Из-за большого количества солнечных дней в Физули потребность села в энергии будет обеспечиваться за счет солнечных панелей, которые будут установлены на площади 50 гектаров. Мощность инвестиционного проекта составит 50 МВт.

"Зеленая" энергия применяется в "умных селах" с учетом следующих основных принципов:

Солнечная энергия: солнечные панели широко используются для удовлетворения потребностей сел в энергии. Солнечная энергия является экологически чистой и снижает затраты на электроэнергию.

Ветроэнергетика: ветряные турбины поддерживают производство энергии в сельской местности, особенно в ветреных регионах. Этот источник энергии также помогает обеспечить местное производство электроэнергии в селах.

Биоэнергетика: можно получить биоэнергию из сельскохозяйственных продуктов и других органических отходов. Например, производство биогаза позволяет получать энергию из сельскохозяйственных отходов.

Системы хранения энергии: поскольку солнечная и ветровая энергия могут быть переменными, хранилища энергии (батареи и другие технологии) позволяют использовать эту энергию в нужное время.

Энергоэффективные здания: в селах строятся здания, ориентированные на энергосбережение, чтобы более эффективно использовать энергию. Эти здания оснащены изоляцией, высокоэффективными системами отопления и энергосберегающими технологиями.

Умные сети: энергетические сети обеспечивают эффективное управление энергопотреблением с помощью интеллектуальных систем. Эти системы отслеживают и регулируют производство и потребление энергии в режиме реального времени.

Гидроэнергетика: небольшие гидроэлектростанции и другие способы использования воды используются для удовлетворения потребностей сел в энергии.

Внедрение систем "зеленой" энергии в "умных селах" поддерживает устойчивое развитие сел и оказывает положительное влияние на окружающую среду. В то же время эти подходы повышают энергетическую независимость сельских общин и улучшают их экономическое положение.

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