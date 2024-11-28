В Турции зафиксировано землетрясение

В турецком регионе Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла.

Как передает Day.Az со ссылкой на AFAD, подземные толчки были зафиксированы на глубине 7,1 км в 10:12.

Недавно в Джалилабадском районе Азербайджана было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3 былла.