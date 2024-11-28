https://news.day.az/world/1711177.html В Турции зафиксировано землетрясение В турецком регионе Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла. Как передает Day.Az со ссылкой на AFAD, подземные толчки были зафиксированы на глубине 7,1 км в 10:12. Недавно в Джалилабадском районе Азербайджана было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3 былла.
В Турции зафиксировано землетрясение
В турецком регионе Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла.
Как передает Day.Az со ссылкой на AFAD, подземные толчки были зафиксированы на глубине 7,1 км в 10:12.
Недавно в Джалилабадском районе Азербайджана было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3 былла.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре