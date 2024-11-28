Когда завершится реализация проекта LEF Network Azerbaijan?

Проект LEF Network Azerbaijan поддерживает четыре сектора: ИКТ, зеленые технологии, образование, интерьерный дизайн и продукцию для выхода на рынок в Азербайджане и развития торговых отношений.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал директор департамента проектов ЕС Латвийской торгово-промышленной палаты Лига Сичева (Liga Sičeva) в ходе мероприятия на тему "Азербайджано-Латвийская информационная и нетворкинговая встреча".

"Мы очень рады, что Латвийская торгово-промышленная палата является основным ведущим партнером в проекте LEF Network Azerbaijan, который поддерживает четыре сектора. В данный момент проект находится на промежуточной стадии, но 2025 год станет завершающим для проекта. Мы надеемся, что это будет не конец, а замечательное начало для компаний, желающих развивать бизнес между нашими странами. В связи с этим мы также открыты для сотрудничества с KOBİA и AZPROMO, а также готовы к подписанию меморандумов о сотрудничестве в ближайшем будущем между нашими организациями для продолжения поддержки бизнеса и выхода на национальные рынки после завершения проекта", - подчеркнула Л.Сичева.