Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Мавритании
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Исламской Республики Мавритания Мохамеду ульд аш-Шейху аль-Газвани по случаю национального праздника - Дня независимости страны.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника - Дня независимости Исламской Республики Мавритания.
С удовлетворением вспоминаю Ваш визит в Азербайджан для участия в COP29.
Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития азербайджано-мавританских отношений в русле дружбы, продолжения сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних институтов.
В этот праздничный день выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.
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