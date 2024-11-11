COP29 - ключевой момент для разработки нового пути в борьбе с изменением климата

COP29 - это важный момент для того, чтобы наметить новый путь для борьбы с изменением климата.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на церемонии открытия конференции в Баку.

По его словам, программа ООН по окружающей среде показывает, что сейчас мир движется к глобальному потеплению в 3 градуса, что станет катастрофой для миллиардов людей и будет угрожать целым сообществам.

Он отметил, что мир движется к катастрофе, и это не проблемы будущего. Изменение климата уже начались. От наводнений в Испании до лесных пожаров в Австралии. От повышения уровня океана в Тихом океане до высохших земель в Африке. Люди страдают и умирают.

"Им нужно больше, чем сострадание, молитвы и бумажная волокита - они взывают о лидерстве и действиях. COP29 - это важный момент для того, чтобы наметить новый путь вперед для всех", - сказал М.Бабаев

"Председательство COP29 выражает глубокую признательность всем сторонам, избирателям, наблюдателям, членам гражданского общества, представителям коренных народов и приверженным участникам борьбы с изменением климата, присоединившимся к нам сегодня. Мы проведем эту конференцию инклюзивным, прозрачным и ориентированным на стороны образом. Мы рады предложить азербайджанское гостеприимство, показать вам наше национальное наследие и природные красоты. Мы надеемся установить новые дружеские связи, основанные на искренности, откровенности и взаимном уважении"- заявил министр.