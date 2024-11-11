Меана Раман призвала виновных в климатических изменениях к ответственности

Климатическое финансирование исходит из исторической ответственности.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила представитель организации "Сеть третьего мира" Меана Раман, выступившая на пресс-конференции под названием "Сохранение и использование культурного наследия: Ключ к открытию перехода Шанкси" в рамках 29-й сессии Конференции сторон рамочного соглашения ООН об изменении климата (COP29) в Баку.

Она отметила, что бедные страны уже страдают от этих климатических катастроф.

"Тем, кто вызвал эти бедствия, больше нет оправдания. Теперь они должны выйти вперед, чтобы увидеть, справятся ли они со своими обязанностями.

Проводимый в Баку COP29 должен стать финансовым COP. Это очень важный вопрос. Климатическое финансирование исходит из исторической ответственности. Давайте не будем забывать это", - добавила М.Раман.

Отметим, что COP29 официально стартовал сегодня в Баку. Мероприятие, которое пройдет с 11 по 22 ноября, соберет мировых лидеров, политиков и экспертов по климату для обсуждения насущных вопросов изменения климата. На повестке дня - климатическое финансирование, цели по сокращению выбросов и глобальное сотрудничество. Ожидается, что результаты COP29 окажут значительное влияние на формирование будущей климатической стратегии планеты.