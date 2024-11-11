Азербайджанская молодежь неравнодушна к проблеме изменения климата

Изменения климата затрагивают все слои общества. Молодежь должна активизировать свои усилия для достижения нулевых выбросов. И международные организации, и национальные правительства должны поддерживать меры, предпринимаемые молодежью по борьбе с изменением климата, чтобы будущие поколения могли жить в чистой экологической среде.

Об этом сказала защитник экологических прав из Монголии Энхун Биямбадорж на Форуме молодых лидеров, проходящем в рамках COP29 в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, азербайджанская молодежь проявляет активность на COP29, что свидетельствует о том, что она неравнодушна к проблеме изменения климата. Энхун Биямбадорж выразила уверенность в достижении положительных результатов на COP29.

"COP29 организована в Азербайджане на высоком уровне. Проведение мероприятия в Баку показывает важность, которую азербайджанское государство придает проблеме изменения климата. Мы хотим наладить связи и совместную деятельность с организациями, действующими в Азербайджане в связи с изменением климата", - добавила она.

Отметим, что сегодня в Баку состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября.

Это мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в этом регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября состоится мероприятие высшего уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что климатическое финансирование является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства по достижению 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.