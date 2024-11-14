Инновации в климатическом финансировании откроют доступ к необходимым инструментам

Инновационные решения в области климатического финансирования предоставят необходимые инструменты для упрощения климатических инвестиций частного сектора.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов в ходе панельной дискуссии на тему "Глобальная финансовая система: расширение финансирования климатической активности"

"Инновационные решения в области климатического финансирования предоставят необходимые инструменты для упрощения климатических инвестиций частного сектора. Данные показывают, что выбросы продолжают расти. В 2023 году глобальный уровень парниковых газов достиг самого высокого уровня, когда-либо зарегистрированного. Высокий уровень экспертной группы по климатическому финансированию считает, что развивающимся странам необходимо 2,4 триллиона долларов ежегодно для сокращения выбросов на 42 процента. Это финансирование необходимо для энергетического перехода, адаптации, создания устойчивости и восстановления природного капитала", - сказал он.

Отметим, что 11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября состоялось мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности. Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.