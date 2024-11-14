COP for Hope: Достижения на COP29

Источник: Агентство международной информации Trend

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях - политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Нашим очередным собеседником стал главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев.

Он отметил, что в результате переговорного процесса, который длился около 20 часов, было достигнуто принятие повестки.

"Идет уже 4-й день COP29. Самым большим достижением стало принятие повестки COP в первый день конференции. Обычно, исходя из опыта, это принимается через ежедневный очень тяжелый переговорный процесс.

В результате переговорного процесса, который длился около 20 часов, мы смогли добиться его принятия. В то же время в первый день одним из важных решений было принято решение о стандартах, регулирующих рынки торговли углеродом, в соответствии с пунктом 4 статьи 6 Парижского соглашения.

Это потому важно, что его не могли принять более 10 лет. Хотя в последних трех COP были попытки сделать это, этого сделать не удалось. Нам же удалось принять это в первый день. Основная важность этого заключается в том, что мы не только приняли это в первый день, но и с самого первого дня это послужило созданию конструктивной среды в комнатах переговоров.

Дополнительным большим достижением, на мой взгляд, стало совместное заявление многосторонних банков развития - Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Международного валютного фонда и других. Азербайджанская сторона с начала года обращалась к этим банкам с просьбой увеличить сумму, связанную с климатом, их помощь и инвестиции.

В результате, сумма была увеличена с 75 миллиардов до 170 миллиардов. Это очень большая значимая цифра. Уже со вчерашнего дня в международных СМИ публикуются достаточно подробные материалы по этому вопросу.

В качестве еще одного прорыва можно отметить то, что самым большим ожиданием от Азербайджана было обеспечение перехода к деятельности учрежденного на COP в Шарм-эль-Шейхе Фонда для возмещения потерь и ущерба. Здесь мы подписали соглашение с правительством Филиппин о передаче им руководства фондом. Наконец, шведская сторона объявила о взносе в фонд в размере 19 миллионов долларов США. Это можно считать основными достижениями за первые три дня", - отметил Я.Рафиев.

Отметим, что 11 ноября в Бакинском Олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября состоится мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.