Климатический сканер поможет выявить ключевые темы для экологического аудита

Климатический сканер позволит выявить потенциальные темы экологического аудита.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Счетной палаты Азербайджана Вюгар Гюльмамедов на мероприятии "На каком этапе находятся правительства в своей деятельности в области климата? Результаты оценки климатического сканера", прошедшем при организации Счетной палаты Азербайджана и Международной организации высших органов аудита - INTOSAI в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Он отметил, что одним из наиболее важных шагов в направлении внесения вклада в деятельность по борьбе с изменением климата является создание инициативы "Климатический сканер" со стороны Федерального счетного суда Бразилии, который в настоящее время председательствует в INTOSAI, рабочей группы по экологическому аудиту INTOSAI вместе с экспертами и международными организациями (Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам (UNDESA), Всемирный банк, Программа развития ООН (ПРООН) и др.

Он отметил, что с помощью инструмента "Климатический сканер" 141 страной, присоединившейся к этой инициативе, проводится оценка состояния выполнения правительственными органами работы по предотвращению изменения климата, в том числе принятых обязательств на национальном и международном уровнях.

"На текущую дату большое количество результатов оценки, проведенных в том числе Счетной палатой, включены в соответствующую систему для рассмотрения", - сказал Гюльмамедов.

Он выразил уверенность в том, что компоненты и индикаторы климатического сканера будут способствовать выявлению потенциальных тем аудита, выступая в качестве важных критериев для будущих аудитов в этой области.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.