Рентабельность капитала банков Азербайджана по версии S&P Global Ratings

S&P Global Ratings прогнозирует, что рентабельность собственного капитала (ROE) банковского сектора Азербайджана в период с 2024 по 2026 годы составит 16%, что немного ниже 17,7% в 2023 году и 16,2% в 2022 году. Агентство также ожидает, что рентабельность активов (ROA) останется стабильной на уровне 2,1% в следующие три года, немного снизившись с 2,2%, зафиксированных в предыдущие два года.

Как передает Day.Az, прогноз по кредитно-депозитному соотношению предполагает его увеличение до 105,1% в 2024 году, 110,7% в 2025 году и 116,5% в 2026 году, по сравнению с 100,9% в 2023 году и 88,7% в 2022 году.

Прогнозируется также увеличение доли проблемных кредитов, которая в 2024 году составит 3%, в 2025 году - 3,2%, а в 2026 году - 3,4%. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 2,6%, а в 2022 году - 3,6%. Кредитные потери банков, по прогнозам, составят 1,2% в период с 2024 по 2026 годы, что немного выше 1,1% в 2023 году и 1% в 2022 году.

Кроме того, ожидается рост доли корпоративного долга в ВВП, с 8,1% в 2023 году до 9,1% в 2024 году, 10,2% в 2025 году и 11% в 2026 году.

Что касается рынка жилья, цены на жилье с учетом инфляции в Азербайджане в 2024 году вырастут на 5,3%, в 2025 году - на 3,8%, а в 2026 году - на 3,4%.