В Азербайджане объявлена сумма возврата части НДС потребителям

За январь-ноябрь текущего года потребителям-физическим лицам было возвращено 160 млн 277,7 тыс. манатов в виде части НДС за товары, приобретенные в розничной торговле или общественном питании (кроме нефтепродуктов, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий), а также за медицинские услуги, предоставляемые медицинскими учреждениями и частными практиками.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу Азербайджана.

Согласно информации, в рамках реализации проекта по возврату части НДС значительно увеличился удельный вес безналичных платежей в сфере розничной торговли, общественного питания и медицинских услуг.

Кроме того, расширение сферы этого проекта продолжает процесс возврата части уплаченного НДС за жилые и нежилые участки, приобретенные в безналичном порядке физическими лицами у организаций, занимающихся строительной деятельностью в стране. За январь-ноябрь 2024 года возвращенный объем НДС за такие участки составил более 21 миллиона 301,7 тысячи манатов.