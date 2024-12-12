В Азербайджане отозвали лицензию одной из инвестиционных компаний

Отозвана лицензия ОАО "Инвестиционная компания Plato capital and co.".

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Центральный банк Азербайджана.

Было отмечено, что лицензия аннулирована в соответствии со статьей 70.1.6 закона Азербайджанской Республики "О рынке ценных бумаг" за неисполнение указаний Центрального банка по устранению нарушений в деятельности компании.

Отметим, что согласно статье 70.3 закона Азербайджанской Республики "О рынке ценных бумаг", инвестиционная компания, лицензия которой аннулирована, упраздняется в соответствии с Гражданским кодексом Азербайджанской Республики.