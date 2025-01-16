https://news.day.az/economy/1723452.html Возмещенный ущерб по уголовным делам в Азербайджане за 2024 год - ЦИФРЫ В 2024 году обеспечено полное возмещение материального ущерба в размере 50 394 439 манатов из общего материального ущерба в размере 131 365 409 манатов, нанесенного чужому имуществу, по уголовным делам, расследование которых завершено, а также материального ущерба в размере 19 миллионов 726 167 манатов, нанесенного чужому имуществу по...
Возмещенный ущерб по уголовным делам в Азербайджане за 2024 год - ЦИФРЫ
В 2024 году обеспечено полное возмещение материального ущерба в размере 50 394 439 манатов из общего материального ущерба в размере 131 365 409 манатов, нанесенного чужому имуществу, по уголовным делам, расследование которых завершено, а также материального ущерба в размере 19 миллионов 726 167 манатов, нанесенного чужому имуществу по прекращенным уголовным делам.
Об этом сообщил начальник Главного управления по борьбе с коррупцией Назим Раджабов, передает Day.Az.
Он отметил, что в целях возмещения ущерба по уголовным делам, расследование которых завершено, обеспечено наложение ареста на имущество в размере 31 930 592 манатов.
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