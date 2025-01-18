Исламский банк развития об обязательствах по увеличению климатического финансирования

В рамках совместного заявления, принятого на COP29, Исламский банк развития (ИБР) обязался предпринять несколько конкретных действий для поддержки амбициозных климатических результатов.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend председатель Группы ИБР Мухаммад Сулейман Аль-Джассер.

Председатель Группы ИБР отметил, что на COP29 многосторонние развивающиеся банки объявили о прогнозах своих вкладов в борьбу с изменением климата в размере 170 миллиардов долларов США ежегодно к 2030 году, из которых 120 миллиардов будут направлены на страны с низким и средним доходом.

"В рамках совместного заявления, принятого на COP29, ИБР обязался предпринять несколько конкретных действий для поддержки амбициозных климатических результатов. В Группе ИБР мы установили амбициозную цель выделить 35 процентов от общего объема нашего финансирования на климатические проекты к 2025 году, при этом значительная часть средств будет направлена на адаптацию и устойчивость. В 2023 году 46 процентов общего объема одобренных проектов Банком были направлены на климатические инициативы, что демонстрирует крепкую и амбициозную приверженность низкоуглеродным и климатически устойчивым проектам. Мы полностью согласовали наши суверенные операции с целями Парижского соглашения, обеспечивая, чтобы наши финансовые потоки поддерживали низкоуглеродные и климатически устойчивые пути развития", - сказал Аль-Джассер.

Он отметил, что для внедрения инновационных финансовых инструментов через исламский финансовый рынок, ИБР продолжит использовать свою Рамочную программу устойчивого финансирования для выпуска "зеленых" и устойчивых сукуков, мобилизуя ресурсы для климатически ориентированных проектов.

"Мы активизируем наши усилия по предоставлению технической помощи и развитию потенциала наших стран-участниц для разработки и внедрения эффективных планов климатических действий. Кроме того, мы укрепим партнерства и сотрудничество с другими многосторонними банками развития, международными организациями и игроками частного сектора, чтобы мобилизовать дополнительные ресурсы и экспертизу для действий в области климата. Эти обязательства отражают нашу приверженность содействию значимым и трансформирующим изменениям в странах-участниках, поддерживая их усилия по достижению устойчивого развития и укрепления устойчивости в условиях изменения климата", - добавил председатель Группы ИБР.