https://news.day.az/economy/1724605.html Возобновлены экспортные операции с платформы Shah Deniz Alpha Экспортные операции с платформы Alpha на крупнейшем азербайджанском газоконденсатном месторождении "Шах Дениз" возобновлены в обычном режиме, сообщили Day.Az в bp Azerbaijan. "Что касается Upstream части "Шах Дениз", мы вернулись к нормальному уровню добычи и экспортных операций с платформы Alpha", - отметили в компании.
Возобновлены экспортные операции с платформы Shah Deniz Alpha
Экспортные операции с платформы Alpha на крупнейшем азербайджанском газоконденсатном месторождении "Шах Дениз" возобновлены в обычном режиме, сообщили Day.Az в bp Azerbaijan.
"Что касается Upstream части "Шах Дениз", мы вернулись к нормальному уровню добычи и экспортных операций с платформы Alpha", - отметили в компании.
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