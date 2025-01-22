https://news.day.az/economy/1724605.html

Возобновлены экспортные операции с платформы Shah Deniz Alpha

Экспортные операции с платформы Alpha на крупнейшем азербайджанском газоконденсатном месторождении "Шах Дениз" возобновлены в обычном режиме, сообщили Day.Az в bp Azerbaijan. "Что касается Upstream части "Шах Дениз", мы вернулись к нормальному уровню добычи и экспортных операций с платформы Alpha", - отметили в компании.