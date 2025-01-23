Азербайджан и Иран усиливают сотрудничество для развития коридора Север-Юг

Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов в рамках очередного заседания Совместной азербайджано-иранской межправительственной комиссии в Тегеране встретился с руководителем Иранских железных дорог Джаббаром Али Закери Сардруди.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило АЖД.

В ходе встречи было обсуждено расширение деятельности грузового терминала, расположенного в иранском городе Астара, а также работы, проводимые на терминале.

Отмечено, что терминалы Астара как на территории Азербайджана, так и в Иране способствуют более быстрому и эффективному обслуживанию растущих объемов грузоперевозок по коридору Север-Юг, реализации стратегического потенциала этого коридора, укреплению транспортной инфраструктуры обеих стран и развитию региональной торговли.

На встрече между АЖД и Иранскими железными дорогами был подписан "План стратегического сотрудничества по выполнению контракта на строительство и эксплуатацию терминала Астара".

Документ, основанный на железнодорожном разделе протокола 16-й Совместной межправительственной комиссии, подписанного 22 января 2025 года между Азербайджаном и Исламской Республикой Иран, включает утверждение генерального плана терминала Астара, завершение строительных работ на терминале до конца этого года, признание окончательных инвестиций и другие вопросы.