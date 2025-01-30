https://news.day.az/economy/1726701.html Ряд ж/д линий на прилегающих к Баку территориях будет восстановлен В ближайшие годы будет восстановлен ряд железнодорожных линий. Об этом говорится в утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы", сообщает Day.Az.
Ряд ж/д линий на прилегающих к Баку территориях будет восстановлен
В ближайшие годы будет восстановлен ряд железнодорожных линий.
Об этом говорится в утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы", сообщает Day.Az.
Согласно государственной программе, предусмотрено восстановление линии Бакиханов-Бина-Гала в 2026-2028 годах, Забрат−Маштага-Баглар - в 2028-2030 годах, Ени Сураханы-Говсан - в 2026-2027 годах, линии Гюздек−Гарадаг - в 2027-2029 годах.
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