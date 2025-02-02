Азербайджан увеличил импорт пшеницы

Азербайджан в 2024 году импортировал 1,292 миллиона тонн пшеницы, что на 9,93 процента (116,6 тысячи тонн) больше показателя 2023 года, сообщает Day.Az.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в стоимостном выражении импорт пшеницы превысил 279,681 миллиона долларов США (сокращение за год на 7,99 процента, или 24,301 миллиона долларов).

Доля импорта пшеницы в отчетном периоде составила 1,33 процента от общего импорта Азербайджана.

Отметим, что в 2024 году азербайджанский импорт продуктов питания вырос в стоимостном выражении на 14,57 процента (314,657 миллиона долларов США) и составил 2,474 миллиарда долларов США.

Напомним, что Азербайджан в 2023 году импортировал 1,175 миллиона тонн пшеницы, что на 9,1 процента (117,655 тысячи тонн) меньше показателя 2022 года.