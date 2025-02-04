В Черном море реализуется уникальный проект с участием Азербайджана

В Бухаресте, Румыния, с участием операторов передающих систем Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии успешно завершился процесс регистрации совместного предприятия Green Energy Corridor Power Company - GECO POWER COMPANY. Об этом сообщает Министерство экономики и устойчивого развития Грузии, передает Day.Az.

По информации ведомства, на данном этапе совместное предприятие будет заниматься исследовательской и проектной деятельностью в рамках "Зелёного энергетического коридора". Основной целью его создания является реализация проекта "Зелёного энергетического коридора", который, в частности, предусматривает строительство подводного высоковольтного передающего кабеля через Чёрное море.

В рамках соглашения о стратегическом партнёрстве и меморандума о сотрудничестве в сфере зелёной энергетики, 25 июля 2023 года правительства Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии подписали меморандум о взаимопонимании о создании совместного предприятия, в котором были определены основные принципы его работы.

Проект подводного кабеля через Чёрное море - это крупнейший инфраструктурный проект, который напрямую соединит Грузию и Румынию, а в более широком смысле - энергосистемы Южного Кавказа и Юго-Восточной Европы.

Проект также включает строительство оптоволоконного телекоммуникационного кабеля, который будет проложен в том же коридоре, что и силовой подводный кабель. Ожидается, что строительство кабеля будет завершено к 2030 году.

Технико-экономическое исследование, проведённое итальянской консалтинговой компанией CESI, показало, что этот проект технически и экономически осуществим.

Значение проекта

Повышение национальной и региональной энергетической безопасности;

Укрепление связей в Чёрном море и диверсификация источников поставки энергоресурсов;

Развитие возобновляемых источников энергии и увеличение их доли в энергетическом балансе;

Обеспечение конкурентных цен на электроэнергию за счёт объединения региональных энергетических мощностей.

Следует отметить, что проект включён в десятилетний план развития сети ENTSO-E (2024-2034 гг.). В ноябре 2024 года он был представлен Европейской комиссии для получения статуса проекта общего интереса (PCI), так как представляет собой трансграничную энергетическую инфраструктуру между странами ЕС и государствами, не входящими в ЕС, способствующую достижению целей энергетической и климатической политики.

Основатели GECO POWER COMPANY

Азербайджан - ОАО Azerenerji;

Грузия - АО Государственная электросистема Грузии;

Венгрия - MVM Energy Private Limited Company;

Румыния - National Power Grid Company Transelectrica S.A.

Совместное предприятие создано с равным распределением долей, что означает равное участие всех сторон в управлении компанией.