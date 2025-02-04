Раскрыт объем кредитных вложений в экономику Азербайджана в прошлом году

В прошлом году объем кредитных вложений в экономику Азербайджана составил 29,3 миллиарда манатов.

Об этом Day.Az сообщили в Центральном банке.

Согласно информации, объем кредитных вложений в экономику страны по сравнению с предыдущим годом увеличился на 5,3 миллиарда манатов, или на 22,1%. В 2023 году объем кредитных вложений в экономику составил 24 миллиарда манатов.

При этом на долю государственных банков пришлось 7,1 миллиарда манатов кредитных вложений, что на 1,6 миллиарда манатов или на 30,1% больше, чем год назад. В 2023 году объем кредитных вложений государственных банков составил 5,5 млрд манатов.