https://news.day.az/economy/1727782.html Раскрыт объем кредитных вложений в экономику Азербайджана в прошлом году В прошлом году объем кредитных вложений в экономику Азербайджана составил 29,3 миллиарда манатов. Об этом Day.Az сообщили в Центральном банке. Согласно информации, объем кредитных вложений в экономику страны по сравнению с предыдущим годом увеличился на 5,3 миллиарда манатов, или на 22,1%.
Раскрыт объем кредитных вложений в экономику Азербайджана в прошлом году
В прошлом году объем кредитных вложений в экономику Азербайджана составил 29,3 миллиарда манатов.
Об этом Day.Az сообщили в Центральном банке.
Согласно информации, объем кредитных вложений в экономику страны по сравнению с предыдущим годом увеличился на 5,3 миллиарда манатов, или на 22,1%. В 2023 году объем кредитных вложений в экономику составил 24 миллиарда манатов.
При этом на долю государственных банков пришлось 7,1 миллиарда манатов кредитных вложений, что на 1,6 миллиарда манатов или на 30,1% больше, чем год назад. В 2023 году объем кредитных вложений государственных банков составил 5,5 млрд манатов.
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