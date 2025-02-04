В Азербайджане ряд субъектов МСП освобожден от налогов

В Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики состоялось очередное заседание Совета экспертов по выдаче стартап-сертификатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на KOBIA, на заседании были рассмотрены 9 обращений от субъектов МС, принято решение о выдаче стартап-сертификатов четырем из них.

Сертификаты были выданы для проектов мобильного приложения ООО Mobil mühasib, автоматизирующего бухгалтерские услуги; платформы и мобильного приложения ООО Performance Center для управления академическими и административными операциями образовательных учреждений; онлайн-платформы ООО İDDO PSP для управления программой здоровья İDDO и мобильного приложения ООО YOLLAZ для организации услуг такси.

Таким образом, число субъектов МСП, получивших стартап-сертификаты, достигло 192.

Отметим, что стартап-сертификат обеспечивает освобождение субъектов МСП от налога на прибыль или доход от инновационной деятельности сроком на 3 года с даты получения сертификата. Микро- и малые предприятия, чьи проекты находятся на стадии развития, могут обратиться в KOBIA за получением стартап-сертификата.