Назначен новый генеральный директор ЦБ Азербайджана

Вусал Гурбанов получил новое назначение на должность генерального директора Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, таким образом, число генеральных директоров регулирующего органа достигло шести.

 

Отметим, что В.Гурбанов был назначен генеральным директором Центрального банка 3 февраля 2025 года.