https://news.day.az/economy/1728136.html Назначен новый генеральный директор ЦБ Азербайджана Вусал Гурбанов получил новое назначение на должность генерального директора Центрального банка Азербайджана (ЦБА). Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА. Согласно информации, таким образом, число генеральных директоров регулирующего органа достигло шести.
Назначен новый генеральный директор ЦБ Азербайджана
Вусал Гурбанов получил новое назначение на должность генерального директора Центрального банка Азербайджана (ЦБА).
Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.
Согласно информации, таким образом, число генеральных директоров регулирующего органа достигло шести.
Отметим, что В.Гурбанов был назначен генеральным директором Центрального банка 3 февраля 2025 года.
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