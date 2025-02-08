bp о влиянии нестабильной погоды на добычу на Каспии
В настоящее время bp продолжает осуществлять свои операции в рамках нефтегазовых проектов на море и на суше в Азербайджане в обычном режиме.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в bp Azerbaijan в ответ на запрос Trend.
"Наши морские платформы и другие объекты спроектированы в соответствии с самыми высокими стандартами технической безопасности с учетом любых погодных условий.
Кроме того, у bp и ее партнеров есть специальные процедуры и правила по охране труда, адаптированные к различным погодным условиям. Мы реализуем все необходимые меры безопасности в любых погодных условиях на основе предварительной информации о погоде и строго соблюдаем их на всех наших морских и наземных объектах. Например, при сильном ветре и других неблагоприятных погодных условиях вводятся ограничения на проведение работ на открытом воздухе и на высоте на платформах и других объектах, вносятся соответствующие изменения в планы работ и т.д.", - отметили в компании.
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