https://news.day.az/economy/1729629.html Азербайджанские туристы стали тратить больше за рубежом Граждане Азербайджана, посетившие зарубежные страны с целью туризма в прошлом году, потратили 2,2 млрд манатов. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном таможенном комитете. Согласно информации, этот показатель на 700 млн манатов или на 47% больше, чем годом ранее.
Азербайджанские туристы стали тратить больше за рубежом
Граждане Азербайджана, посетившие зарубежные страны с целью туризма в прошлом году, потратили 2,2 млрд манатов.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном комитете по статистике.
Согласно информации, этот показатель на 700 млн манатов или на 47% больше, чем годом ранее. Так, в 2023 году объем расходов, понесенных гражданами Азербайджана, посетившими зарубежные страны с целью туризма, составил 1,5 миллиарда манатов.
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