Азербайджанские туристы стали тратить больше за рубежом

Граждане Азербайджана, посетившие зарубежные страны с целью туризма в прошлом году, потратили 2,2 млрд манатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном комитете по статистике.

Согласно информации, этот показатель на 700 млн манатов или на 47% больше, чем годом ранее. Так, в 2023 году объем расходов, понесенных гражданами Азербайджана, посетившими зарубежные страны с целью туризма, составил 1,5 миллиарда манатов.