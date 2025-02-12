В Лахоре открылся Торговый дом Азербайджана

Во втором по величине крупном городе Пакистана состоялась церемония открытия Торгового дома Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии приняли участие дипломаты, государственные деятели, бизнесмены.

Министр финансов провинции Миан Муджтаба Шуджа-ур-Рахман сказал, что эта инициатива укрепит двусторонние торговые и культурные связи между Пакистаном и Азербайджаном. Он еще раз подтвердил политику правительства провинции, направленную на поддержку бизнеса, в том числе его приверженность развитию торговли и открытию глобальных инвестиционных возможностей.

Отметив, что для содействия промышленному росту и расширению бизнеса в провинции были сделаны значительные инвестиции, министр финансов подчеркнул, что Торговый дом Азербайджана позволит предпринимателям обеих стран расширить свои сети, увеличить объем торговли и установить долгосрочное экономическое партнерство.

Министр финансов провинции пригласил азербайджанских инвесторов изучить процветающий рынок Пенджаба. Он подчеркнул, что Пенджаб имеет большие возможности в текстильном, сельском хозяйстве, информационных технологиях и энергетике. Министр сказал, что создание Торгового дома Азербайджана в Лахоре значительно укрепит торговые и инвестиционные отношения между двумя братскими странами.