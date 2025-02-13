Выросли доходы транспортного сектора

В 2024 году доходы транспортного сектора Азербайджана составили 14,1 млрд манатов.

Как передает Day.Az, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

По его словам, это на 12,9% больше, чем в 2023 году.