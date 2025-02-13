https://news.day.az/economy/1730079.html Выросли доходы транспортного сектора В 2024 году доходы транспортного сектора Азербайджана составили 14,1 млрд манатов. Как передает Day.Az, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в своем аккаунте в социальной сети "X". По его словам, это на 12,9% больше, чем в 2023 году.
Выросли доходы транспортного сектора
В 2024 году доходы транспортного сектора Азербайджана составили 14,1 млрд манатов.
Как передает Day.Az, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в своем аккаунте в социальной сети "X".
По его словам, это на 12,9% больше, чем в 2023 году.
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