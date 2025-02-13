Единственный колхоз в Азербайджане превращается в агропарк

В селе Ивановка Исмаиллинского района колхоз имени Никитина официально объявил о смене названия и организационно-правовой формы. Теперь хозяйство будет работать под наименованием ОАО "Ивановка Агропарк".

Как передает Day.Az со ссылкой на газету Vergilər Государственной налоговой службы при Министерстве экономики, данная реорганизация получила широкое освещение.

Стоит отметить, что колхоз имени Никитина был образован в 1936 году, первоначально носив название колхоза имени Калинина. С 1953 по 1994 год руководство им осуществлял Николай Васильевич Никитин. На сегодняшний день это предприятие является единственным колхозом, функционирующим в Азербайджане.