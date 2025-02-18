Что нужно знать о ВЭС "Хызы-Абшерон"?

Проект ветряной электростанции (ВЭС) "Хызы-Абшерон" реализуется в Абшеронском и Хызинском районах на общей площади 36 гектаров.

Как сообщает во вторник Day.Az, информация об этом была представлена во время медиатура, организованного на ВЭС Хызы-Абшерон мощностью 240 мегаватт.

Было отмечено, что 12 ветряных турбин общей мощностью 78 мегаватт будут расположены в Абшеронском районе, а 25 ветряных турбин общей мощностью 162 мегаватта - в Хызинском районе.

Прогнозируется, что на Абшероне будет производиться более 300 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год, а в Хызы - более 600 миллионов киловатт-часов.

Эффективность производства энергии в ветроэнергетике зависит от скорости ветра. Исследования показывают, что среднегодовая скорость ветра на Абшероне составляет 9,35 м/с, а в Хызы - 9,63 м/с. Эти показатели достаточно высоки для эффективной работы турбин и это обеспечит надежную генерацию энергии станцией.