Общий доход Государственного нефтяного фонда Азербайджанской за 25 лет

Общий доход Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) с момента его создания до конца 2024 года составил 207,3 миллиарда долларов США.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня директор департамента управления рисками ГНФАР Вадим Пшеничный во время выступления на мероприятии на тему "Медиадиалог ГНФАР: инвестиционные итоги 2024 года и перспективы на 2025 год".

"С момента создания и до конца прошлого года расходы Фонда составляют 147,3 миллиарда долларов США",- отметил он.

В.Пшеничный подчеркнул, что доходы Фонда от нефтегазовых сделок составили 192,4 миллиарда долларов США, а доходы от инвестиций - 14,9 миллиарда долларов США.