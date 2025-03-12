Испанская компания предлагает Азербайджану консалтинговые услуги в области ВИЭ

Испанская компания Fomento рассматривает возможности консалтинга в области орошения, производства продуктов питания и, в особенности, возобновляемых источников энергии в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend заявила исполнительный директор компании Диана Вилларага.

Она отметила, что компания тщательно анализирует потенциальные направления для сотрудничества с Азербайджаном.

"Мы специализируемся на разработке проектов, предоставляем консалтинговые услуги по проектам, включая проектирование, снабжение, строительство и эксплуатацию. Мы заинтересованы в исследовании потенциальных возможностей на азербайджанском рынке.

У правительства Азербайджана есть амбициозный план социально-экономического развития, особенно для освобожденных территорий, и это похвально.

Мы работаем в различных секторах, но особенно акцентируем внимание на орошении, производстве продуктов питания и, в частности, агропромышленном секторе, в котором активно развиваются технологии возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия.

Таким образом, наша инициатива здесь состоит в том, чтобы лучше оценить возможности и перспективы сотрудничества с правительством, а также с бизнесом Азербайджана",- добавила Д.Вилларага.