https://news.day.az/economy/1738506.html Почтовому филиалу в Шуше выдана банковская лицензия 19 марта Центральным банком Азербайджана (ЦБА) выдана лицензия на банковскую деятельность Шушинскому филиалу ООО "Азерпочт", принадлежащему министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана. Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на регулирующий орган.
Почтовому филиалу в Шуше выдана банковская лицензия
19 марта Центральным банком Азербайджана (ЦБА) выдана лицензия на банковскую деятельность Шушинскому филиалу ООО "Азерпочт", принадлежащему министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана.
Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на регулирующий орган.
Таким образом, количество почтовых филиалов, получивших банковскую лицензию, достигло 29.
Юридический адрес объекта, на который была выдана лицензия - город Шуша, улица Зафар, Государственный центр.
Заведующий филиала - Ашрафов Сабухи Ильхам оглу.
Отметим, что 18 ноября прошлого года ЦБА выдала лицензию на банковскую деятельность Ханкендискому филиалу "Азерпочт".
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