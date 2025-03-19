В Азербайджане в промышленных зонах будут производиться технологии искусственного интеллекта

В Азербайджане в технологические парки и промышленные зоны будут привлечены резиденты, занимающиеся производством технологий искусственного интеллекта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в "Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы", утвержденной подписанным сегодня распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Основными исполнительными органами мер назначены министерство цифрового развития и транспорта и министерство экономики. Срок реализации будет охватывать 2025-2028 годы.