Азербайджан закупил электроэнергию из Ирана

В январе текущего года Азербайджан импортировал из Ирана 2,8 миллиона кВт·ч электроэнергии.

Как сообщает Day.Az, по расчетам, основанным на данных Государственного статистического комитета Азербайджана, стоимость импорта этого объема электроэнергии составила 80 тысяч долларов США.

Следует отметить, что в январе прошлого года экспорт электроэнергии из Ирана в Азербайджан не осуществлялся.

Напомним, что в январе текущего года в Азербайджан было импортировано 10,7 миллиона кВт·ч электроэнергии. Стоимость этого импорта составила 290 тысяч долларов США. Объем импорта электроэнергии в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 2,1 миллиона кВт·ч, или на 24%, а по стоимости - на 36 тысяч долларов США, или на 14,2%. В январе прошлого года объем импорта электроэнергии составил 8,6 миллиона кВт·ч, а его стоимость - 254 тысячи долларов США.

В январе этого года Азербайджан импортировал электроэнергию из России, Грузии и Ирана.