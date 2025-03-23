Азербайджан значительно увеличил торговый оборот с этой страной

В январе-феврале этого года из Азербайджана в Россию было экспортировано ненефтяных продуктов на сумму 150,8 миллиона долларов США.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Согласно данным, эта цифра на 3,6 миллиона долларов США или на 2,3% меньше, чем за тот же период 2024 года.

Экспорт ненефтяных продуктов в Россию за отчетный период составил 31,09% от общего объема экспорта Азербайджана. Таким образом, Россия заняла первую строчку среди стран, в которые Азербайджан экспортирует больше всего ненефтяных продуктов.

Кроме того, в январе-феврале 2025 года объем торговых операций между Азербайджаном и Россией составил 997,9 миллиона долларов США, что на 406,7 миллиона долларов США или на 68,8% больше показателя за те же месяцы 2024 года.

За отчетный период торговый оборот с Россией составил 11,21% от общего торгового оборота Азербайджана. Таким образом, Россия заняла 3-е место среди стран, с которыми Азербайджан проводит наибольшее количество торговых операций.

В январе-феврале текущего года был зафиксирован экспорт продукции из Азербайджана в Россию на сумму 150,9 миллиона долларов. Это на 4,3 миллиона долларов США или на 2,7% меньше, чем за тот же период 2024 года. За отчетный период экспортные операции с Россией составили 3,17% от общего объема экспорта Азербайджана.

С января по февраль текущего года из России в Азербайджан было выполнено импортных операций на сумму 847,1 миллиона долларов США, что на 410,9 миллиона долларов США или на 94,2% больше, чем годом ранее.

Отметим, что в январе-феврале текущего года объем внешнеторгового оборота Азербайджана составил 8,9 миллиарда долларов США.

Согласно данным, эта цифра на 1,7 миллиарда долларов США или на 23,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

В отчетном периоде 4,8 миллиарда долларов торгового оборота пришлось на долю экспорта, 4,1 миллиарда долларов - на долю импорта, что на 13 миллионов долларов или 0,3% меньше и на 1,7 миллиарда долларов или 69,2% больше, соответственно, в годовом сравнении.

За отчетный период во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 628 миллионов долларов, что на 1,7 миллиарда долларов или в 3,7 раза меньше, чем годом ранее.