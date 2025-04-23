Талех Кязимов заявил об оптимистичных прогнозах экономического роста

Наши прогнозы экономического роста как на этот, так и на следующий год оптимистичны.

Об этом сказал сегодня председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, сообщает Day.Az.

По его словам, прогнозируется рост ВВП на 3,3 процента в 2025 году и на 2,4 процента в 2026 году.

"В ненефтяном секторе рост прогнозируется на уровне 4,7 процента в этом году и 4,6 процента в 2026 году", - сказал председатель ЦБА.