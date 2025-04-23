https://news.day.az/economy/1747186.html Талех Кязимов заявил об оптимистичных прогнозах экономического роста Наши прогнозы экономического роста как на этот, так и на следующий год оптимистичны. Об этом сказал сегодня председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, сообщает Day.Az.
Талех Кязимов заявил об оптимистичных прогнозах экономического роста
Наши прогнозы экономического роста как на этот, так и на следующий год оптимистичны.
Об этом сказал сегодня председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, сообщает Day.Az.
По его словам, прогнозируется рост ВВП на 3,3 процента в 2025 году и на 2,4 процента в 2026 году.
"В ненефтяном секторе рост прогнозируется на уровне 4,7 процента в этом году и 4,6 процента в 2026 году", - сказал председатель ЦБА.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре