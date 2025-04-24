Обсуждены проблемы роста ставок на POS-терминалы в торговом секторе Азербайджана

Одной из проблем в торговом секторе является рост процентных ставок банков, связанных с POS-терминалами.

Об этом заявил председатель Общественного совета при KOBİA Самир Абдуллаев на общественной дискуссии "Роль торговых сетей в рыночной экономике: возможности и перспективы", сообщает Day.Az.

По его словам, торговые сети служат широкому спектру прав потребителей, а государство поощряет осуществление платежей через POS-терминалы среди потребителей в поддержку деятельности по расширению безналичных расчетов.

"Доля безналичных платежей, осуществляемых через POS-терминалы, достигла 60-70%. С января этого года некоторые банки, с которыми мы сотрудничаем, повысили ставки по оплате услуг за использование POS-терминалов до 1,5-2%.

Повышение тарифов со стороны банков привело к увеличению расходов субъектов предпринимательства, работающих в системе розничной торговли с низкой маржой. Эти вопросы широко обсуждались на встрече в Центральном банке в 2023 году в связи с пересмотром и снижением платы за услуги с участием представителей Общественного объединения развития торговых сетей и участников сети", - сказал он.

Отметим, что общественное обсуждение было организовано KOBIA и Государственным агентством по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджана. В мероприятии приняли участие представители соответствующих государственных структур, предприниматели и представители СМИ.