Анар Алиев озвучил долю трудовых договоров, заключённых в частном секторе Азербайджана

В результате мер, принятых в отношении рынка труда Азербайджана в период с 2018 по 2025 год, количество трудовых договоров увеличилось на 556 тысяч или на 42,4 процента, причем 90 процентов этого роста приходится на частный сектор.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на конференции на тему "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места", посвященной Всемирному дню охраны труда и 120-летию первого коллективного договора, сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев.

Он отметил, что за указанный период фонд заработной платы вырос в 2,9 раза, в том числе в негосударственном секторе - в 3,2 раза.

"Усилены меры, связанные с социальной защитой и занятостью членов семей шехидов и инвалидов войны. В период после окончания Отечественной войны оказано около 380 тысяч социальных услуг 131 тысячи граждан этой категории, а пособия и пенсии семьям шехидов и инвалидов войны увеличены в среднем до 2 раз. За последние пять лет инвалидам войны было выделено 6800 квартир и 567 автомобилей.

Обеспечена занятость 26,2 тысячи человек, в том числе 12,4 тысячи человек привлечены к программе самозанятости, 1070 человек - к профессиональной подготовке.

11 тысяч человек получили 77 тысяч социально-психологических и реабилитационных услуг, в том числе 492 военнослужащим были предоставлены 609 высокотехнологичных протезов, 2300 инвалидам войны - 70 тысяч средств реабилитации",- добавил он.

Отметим, что в Баку во дворце "Гюлистан" проходит конференция на тему "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места", посвященная Всемирному дню охраны труда и 120-летию первого коллективного договора.

В конференции принимают участие министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Мамед Мусаев, председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Сахиб Мамедов, представители других государственных и частных структур.