Плавучая кухня в Дубае доставляет фаст-фуд на гидроциклах

Дубайский ресторан Double Like открыл плавучую кухню, которая будет обслуживать клиентов, находящихся в море.

Как передает Day.Az со ссылкой на kedem.ru, плавучая кухня была спроектирована дизайнерской студией Aquatic Architects из ОАЭ. Клиенты могут сделать заказ по телефону или через мобильное приложение и ввести свое точное местоположение на воде для доставки, еду планируется доставлять на гидроциклах. Обеденных залов нет. Клиенты, проплывающие мимо, на небольших морских судах смогут забрать свои заказы самостоятельно.