Лосось "Гравлакс", по которому все сходят с ума
Day.Az при подержке CASA Baku представляет рецепт приготовления лосося "Гравлакс" (на 8 порций):
Ингредиенты
1 кг. лосося
100 гр. укопа
100 гр. морской соли
200 гр. сахарного песка
25 гр. молотого черного перца
Метод приготовления
1. Отделите филе лосося от костей, оставив кожу.
2.- Смешайте морскую соль, сахар, молотый перец и укроп.
3.- Положите лосося на противень и покройте смесью.
4.- Накройте полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник на 2 дня. Установите дополнительный вес над лососем.
Подача
1.- Достаньте гравлакс из холодильника и удалите всю солено-сахарную смесь.
2.- Лосось нарежьте тонкими ломтиками, без кожи.
3.- Подавайте с каперсами, сметаной или сладкой горчицей.
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