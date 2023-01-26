Лосось "Гравлакс", по которому все сходят с ума

Day.Az при подержке CASA Baku представляет рецепт приготовления лосося "Гравлакс" (на 8 порций):

Ингредиенты

1 кг. лосося

100 гр. укопа

100 гр. морской соли

200 гр. сахарного песка

25 гр. молотого черного перца

Метод приготовления

1. Отделите филе лосося от костей, оставив кожу.

2.- Смешайте морскую соль, сахар, молотый перец и укроп.

3.- Положите лосося на противень и покройте смесью.

4.- Накройте полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник на 2 дня. Установите дополнительный вес над лососем.

Подача

1.- Достаньте гравлакс из холодильника и удалите всю солено-сахарную смесь.

2.- Лосось нарежьте тонкими ломтиками, без кожи.

3.- Подавайте с каперсами, сметаной или сладкой горчицей.