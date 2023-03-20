Кутум лявянги от шеф-повара "Анадолу" на 4-5 персон

Day.Az при поддержке ресторана "Анадолу" представляет рецепт приготовления кутума лявянги на 4-5 персон.

Ингредиенты:

1 кг Кутум рыба

300 г грецкие орехи

50 г очищенный гранат

200 г красный лук

50 г пастила из граната

Соль и перец

Метод приготовления

1. Очистить рыбу от костей.

2. Маринуем рыбу в пастиле и оливковом масле, солим, перчим.

3. Начиняем рыбу грецкими орехами, пастилой и луком.

4. Запекаем в духовке при температуре 160-180°C в течение 35-40 минут.

Подача

Подается целиком с лимоном, грецкими орехами, помидорами черри.