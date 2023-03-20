https://news.day.az/gurmaniya/1548308.html Кутум лявянги от шеф-повара "Анадолу" на 4-5 персон
Кутум лявянги от шеф-повара "Анадолу" на 4-5 персон
Day.Az при поддержке ресторана "Анадолу" представляет рецепт приготовления кутума лявянги на 4-5 персон.
Ингредиенты:
1 кг Кутум рыба
300 г грецкие орехи
50 г очищенный гранат
200 г красный лук
50 г пастила из граната
Соль и перец
Метод приготовления
1. Очистить рыбу от костей.
2. Маринуем рыбу в пастиле и оливковом масле, солим, перчим.
3. Начиняем рыбу грецкими орехами, пастилой и луком.
4. Запекаем в духовке при температуре 160-180°C в течение 35-40 минут.
Подача
Подается целиком с лимоном, грецкими орехами, помидорами черри.
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