Лявянги из осетрины
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Day.Az при поддержке ресторана "Анадолу" представляет рецепт приготовления лявянги из осетрины на 8-10 персон.

Ингредиенты:

2 кг осетра

300 г грецких орехов

50 г очищенного граната

50 гр пастила из граната

200 г красного лука

Соль и перец

Метод приготовления

Маринуем осетра в пастиле и оливковом масле, солим, перчим.
    Начиняем рыбу грецкими орехами, пастилой и луком.
    Запекаем в духовке при температуре 180°C в течение 45-50 минут.

Подача

Подается целиком с лимоном, грецкими орехами, помидорами черри