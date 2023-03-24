https://news.day.az/gurmaniya/1549232.html Лявянги из осетрины
Маринуем осетра в пастиле и оливковом масле, солим, перчим.
Лявянги из осетрины
Day.Az при поддержке ресторана "Анадолу" представляет рецепт приготовления лявянги из осетрины на 8-10 персон.
Ингредиенты:
2 кг осетра
300 г грецких орехов
50 г очищенного граната
50 гр пастила из граната
200 г красного лука
Соль и перец
Метод приготовления
Маринуем осетра в пастиле и оливковом масле, солим, перчим.
Начиняем рыбу грецкими орехами, пастилой и луком.
Запекаем в духовке при температуре 180°C в течение 45-50 минут.
Подача
Подается целиком с лимоном, грецкими орехами, помидорами черри
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