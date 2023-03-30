Долма из виноградных листьев на 6 персон

Day.Az представляет рецепт долмы из виноградных листьев на 6 персон от шеф повара ресторана "Анадолу".



Говяжий фарш - 500 г

Круглый рис - ½ стакана

Репчатый лук - 4 головки

Сушеная кинза (кориандр) - 1 столовая ложка

Сушеный базилик - 1 столовая ложка

Сушеная душица - 1 чайная ложка

Томатная паста - 2 столовые ложки

Вода - 1 стакан

Листья винограда - 500 г

Соль - по вкусу

Молотый черный перец - по вкусу



Метод приготовления - 1 ЧАС 30 МИНУТ

1.Пропустить через мясорубку луковицы. Перемешать с двумя видами фарша, затем добавить рис и сушеную зелень. Размешать томатную пасту в воде и добавить в фарш. Перемешать. Перед тем как посолить фарш, проверьте на вкус виноградные листья: иногда они бывают сами по себе очень соленые. Если это так, то надо, соответственно, чуть не досолить мясо. Итак, посолить и поперчить фарш.

2. Если виноградные листья попались жесткие или слишком соленые, лучше предварительно обдать их кипятком. Затем осторожно отделить их друг от друга, срезать корешки. Положить лист на рабочую поверхность прожилками наверх и выложить на его основание примерно одну чайную ложку фарша. Аккуратно завернуть наподобие маленького сверточка. Сложить долму в кастрюлю по кругу плотными рядами.

3.Когда вся долма будет сложена в кастрюлю, залить ее водой до последнего ряда и накрыть перевернутой тарелкой, чтобы во время варки долма не двигалась. Закрыть кастрюлю крышкой и поставить на средний огонь. Когда вода закипит, убавить огонь до низкого и варить около часа, пока рис не сварится.

4.Подавать готовую долму с соусом из мацони с толченным чесноком. Пропорции мацони и чеснока - по вкусу.

Приятного аппетита.