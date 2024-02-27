Назван простой способ приучиться к плотному завтраку

Завтрак является важнейшим приемом пищи, который запускает метаболические процессы в организме, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. По ее словам, чтобы плотно поесть с утра, не стоит наедаться на ночь, тогда организм проснется голодным, передает Day.Az.

Чтобы приучить себя плотно завтракать, нужно попробовать не наедаться на ночь. Это очень важно, тогда утром, не обязательно сразу после пробуждения, человек захочет есть. Лучше всего есть за три-четыре часа до сна, чтобы хорошо поесть на завтрак. Если на ночь съесть большое количество сладкого, углеводов, то процесс сбивается, - сказала Соломатина.

Диетолог отметила, что ужин за три-четыре часа до сна должен быть легким, без большого количества углеводов. Соломатина добавила, что частой причиной, почему люди не могут плотно поесть на завтрак, является неправильный режим сна и стресс. Из-за этого многие не испытывают чувства утреннего голода и "забрасывают в себя что-то легкое".

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